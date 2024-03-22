Освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати

Відсьогодні, 22 березня, у застосунку «Дія» зʼявилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, — йдеться у повідомленні.
Відтепер у застосунку:
Оновіть «Дію» і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Нагадаємо, що в Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення автомобіля в «Дії».
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