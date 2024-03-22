Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 256

  
Документи мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Відсьогодні, 22 березня, у застосунку «Дія» зʼявилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, — йдеться у повідомленні.

Відтепер у застосунку:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
    Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію
  • Диплом кваліфікованого робітника
  • Диплом фахового молодшого бакалавра
  • Диплом молодшого спеціаліста
  • Диплом молодшого бакалавра
  • Диплом бакалавра
  • Диплом спеціаліста
  • Диплом магістра
  • Диплом доктора філософії
  • Диплом доктора мистецтва 

Оновіть «Дію» і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, що в Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення автомобіля в «Дії».

0
Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко
Теги: Дія освіта дипломи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх