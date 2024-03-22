Освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 256

Документи мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Відсьогодні, 22 березня, у застосунку «Дія» зʼявилися освітні документи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

— Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в Дії, — йдеться у повідомленні.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом фахового молодшого бакалавра

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом спеціаліста

Диплом магістра

Диплом доктора філософії

Диплом доктора мистецтва

Оновіть «Дію» і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, що в Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення автомобіля в «Дії».