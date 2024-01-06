Розмитнення авто в «Дії» та без корупції: в Раді зареєстрували законопроєкт

Наприкінці минулого року в парламенті зареєстрували законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів. Про це у Телеграм-каналі повідомила пресслужба Мінцифри.
Що змінить законопроєкт?
Планується створити базу даних митної вартості легкових автомобілів, яку сформує Мінцифра на основі даних митниці. Там буде вказана митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна.
Мінцифри зробило детальну інфографіку для тих, хто хоче більше дізнатися, як працюватиме електронне розмитнення та висловили сподівання на ухвалення законопроєкту, щоб українці розмитнювали автомобілі онлайн без різних схем та хабарів.
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