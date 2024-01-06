Розмитнення авто в «Дії» та без корупції: в Раді зареєстрували законопроєкт

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 151

Якщо його ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія

Наприкінці минулого року в парламенті зареєстрували законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів. Про це у Телеграм-каналі повідомила пресслужба Мінцифри.

— Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес — через портал Дія, — йдеться в повідомленні.

Що змінить законопроєкт?

Планується створити базу даних митної вартості легкових автомобілів, яку сформує Мінцифра на основі даних митниці. Там буде вказана митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна.

— Весь процес розмитнення буде онлайн, а Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом, — пояснили в міністерстві.

Мінцифри зробило детальну інфографіку для тих, хто хоче більше дізнатися, як працюватиме електронне розмитнення та висловили сподівання на ухвалення законопроєкту, щоб українці розмитнювали автомобілі онлайн без різних схем та хабарів.