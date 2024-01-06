Церковний календар на 2024 рік: свята, багатоденні пости і батьківські поминальні суботи

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Великдень

Великдень — головне православне свято року.

За новим (новоюліанським) календарем у 2024 році православні віряни України святкують Великдень 5 травня.

Католики святкують Пасху 31 березня.

Головні церковні свята 2024 року: дванадесяті свята

Після Великодня за значимістю у православному календарі йдуть 12 дванадесятих свят. Вісім з них присвячені Ісусу Христу, чотири — Богородиці Діві Марії.

Три дванадесятих свята є перехідними — їхня дата щороку змінюється і залежиться від дати святкування Великодня.

Дев'ять інших — неперехідні.

Богоявлення, або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

*Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;

*Вознесіння Господнє — 9 травня;

*Свята Трійця — 23 червня;

*Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня; *Вознесіння Господнє — 9 травня; *Свята Трійця — 23 червня; Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;

Різдво Христове — 25 грудня.

Інші важливі церковні свята 2024 року

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Івана Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;

Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;

Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;

Святого Миколая — 6 грудня.

Січень 2024: головні церковні свята

1 січня — святого Василія Великого;

5 січня — Хрещенський Святвечір;

6 січня — Святе Богоявлення, Хрещення Господнє;

12 січня — святої мучениці Тетяни;

30 січня — Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий 2024: головні церковні свята

2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень 2024: головні церковні свята

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень 2024: головні церковні свята

28 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму.

Травень 2024: головні церковні свята

5 травня — Великдень, Воскресіння Христове;

25 травня — Третє віднайдення голови Івана Хрестителя.

Червень 2024: головні церковні свята

13 червня — Вознесіння Господнє;

23 червня — Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;

24 червня — Свята Трійця;

29 червня — святих апостолів Петра і Павла.

Липень 2024: головні церковні свята

7 липня — Матері Божої неустанної помочі;

15 липня — святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень 2024: головні церковні свята

1 серпня — Перенесення Чесного хреста Господнього;

6 серпня — Преображення Господнє;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень 2024: головні церковні свята

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень 2024: головні церковні свята

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад 2024: головні церковні свята

8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень 2024: головні церковні свята





6 грудня — святого Миколая;

9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

25 грудня — Різдво Христове.

Пости 2024 року: коли православні віряни мають постувати

У православній церковній традиції існують одноденні і багатоденні пости.

Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд, тобто тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо.

Загалом здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) — протягом них церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.

Одноденні пости 2024 року

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2024 року

Великий піст — з 18 березня по 4 травня;

Петрів піст — не буде загальним (або з 1 по 5 липня): чому — пояснили у ПЦУ.

Успенський піст (Спасівка) — з 1 по 14 серпня;

Різдвяний піст (Пилипівка) — з 15 листопада по 24 грудня.

Всеїдні тижні 2024 року

Всеїдний тиждень (суцільний тиждень, загальниця) — період церковного року, на який церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.

В такі тижні кожного дня дозволяється вживати будь-яку їжу, зокрема м'ясо, яйця, сир, рибу.

У 2024 році всеїдними тижнями будуть:

Святки — з 25 грудня по 4 січня;

Тиждень після Митаря та Фарисея — з 24 по 30 січня;

Масниця (Сирний тиждень) — з 11 по 17 березня;

Великодній (Світлий тиждень) — з 5 по 11 травня;

Троїцький тиждень — з 24 по 30 червня.

Поминальні дні (батьківські суботи) 2024 року

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;

Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;

Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;

Радониця — 14 травня;

Поминання померлих воїнів — 9 травня;

Троїцька батьківська субота — 22 червня;

Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.



