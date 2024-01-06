Церковний календар на 2024 рік: свята, багатоденні пости і батьківські поминальні суботи

Дати свят за новоюліанським календарем
Великдень
Великдень — головне православне свято року.
За новим (новоюліанським) календарем у 2024 році православні віряни України святкують Великдень 5 травня.
Католики святкують Пасху 31 березня.
Головні церковні свята 2024 року: дванадесяті свята
Після Великодня за значимістю у православному календарі йдуть 12 дванадесятих свят. Вісім з них присвячені Ісусу Христу, чотири — Богородиці Діві Марії.
Три дванадесятих свята є перехідними — їхня дата щороку змінюється і залежиться від дати святкування Великодня.
Дев'ять інших — неперехідні.
- Богоявлення, або Хрещення Господнє — 6 січня;
- Стрітення Господнє — 2 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
*Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
*Вознесіння Господнє — 9 травня;
*Свята Трійця — 23 червня;
- Преображення Господнє — 6 серпня;
- Успіння Богородиці — 15 серпня;
- Різдво Богородиці — 8 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;
- Різдво Христове — 25 грудня.
- Інші важливі церковні свята 2024 року
- Обрізання Господнє — 1 січня;
- Різдво Івана Предтечі — 24 червня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;
- Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;
- Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;
- Святого Миколая — 6 грудня.
Січень 2024: головні церковні свята
- 1 січня — святого Василія Великого;
- 5 січня — Хрещенський Святвечір;
- 6 січня — Святе Богоявлення, Хрещення Господнє;
- 12 січня — святої мучениці Тетяни;
- 30 січня — Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий 2024: головні церковні свята
- 2 лютого — Стрітення Господнє.
Березень 2024: головні церковні свята
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Квітень 2024: головні церковні свята
- 28 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму.
Травень 2024: головні церковні свята
- 5 травня — Великдень, Воскресіння Христове;
- 25 травня — Третє віднайдення голови Івана Хрестителя.
Червень 2024: головні церковні свята
- 13 червня — Вознесіння Господнє;
- 23 червня — Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
- 24 червня — Свята Трійця;
- 29 червня — святих апостолів Петра і Павла.
Липень 2024: головні церковні свята
- 7 липня — Матері Божої неустанної помочі;
- 15 липня — святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 25 липня — Успіння святої Анни.
Серпень 2024: головні церковні свята
- 1 серпня — Перенесення Чесного хреста Господнього;
- 6 серпня — Преображення Господнє;
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.
Вересень 2024: головні церковні свята
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень 2024: головні церковні свята
- 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад 2024: головні церковні свята
- 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень 2024: головні церковні свята
- 6 грудня — святого Миколая;
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня — Різдво Христове.
Пости 2024 року: коли православні віряни мають постувати
У православній церковній традиції існують одноденні і багатоденні пости.
Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд, тобто тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо.
Загалом здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.
Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) — протягом них церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.
Одноденні пости 2024 року
- Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.
Багатоденні пости 2024 року
- Великий піст — з 18 березня по 4 травня;
- Петрів піст — не буде загальним (або з 1 по 5 липня): чому — пояснили у ПЦУ.
- Успенський піст (Спасівка) — з 1 по 14 серпня;
- Різдвяний піст (Пилипівка) — з 15 листопада по 24 грудня.
Всеїдні тижні 2024 року
Всеїдний тиждень (суцільний тиждень, загальниця) — період церковного року, на який церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.
В такі тижні кожного дня дозволяється вживати будь-яку їжу, зокрема м'ясо, яйця, сир, рибу.
У 2024 році всеїдними тижнями будуть:
- Святки — з 25 грудня по 4 січня;
- Тиждень після Митаря та Фарисея — з 24 по 30 січня;
- Масниця (Сирний тиждень) — з 11 по 17 березня;
- Великодній (Світлий тиждень) — з 5 по 11 травня;
- Троїцький тиждень — з 24 по 30 червня.
Поминальні дні (батьківські суботи) 2024 року
У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;
- Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;
- Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;
- Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;
- Радониця — 14 травня;
- Поминання померлих воїнів — 9 травня;
- Троїцька батьківська субота — 22 червня;
- Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.