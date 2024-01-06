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Церковний календар на 2024 рік: свята, багатоденні пости і батьківські поминальні суботи

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 082

  

Дати свят за новоюліанським календарем

Великдень

Великдень — головне православне свято року.

За новим (новоюліанським) календарем у 2024 році православні віряни України святкують Великдень 5 травня.

Католики святкують Пасху 31 березня.

Головні церковні свята 2024 року: дванадесяті свята

Після Великодня за значимістю у православному календарі йдуть 12 дванадесятих свят. Вісім з них присвячені Ісусу Христу, чотири — Богородиці Діві Марії.

Три дванадесятих свята є перехідними — їхня дата щороку змінюється і залежиться від дати святкування Великодня.

Дев'ять інших — неперехідні.

  • Богоявлення, або Хрещення Господнє — 6 січня;
  • Стрітення Господнє — 2 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
    *Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
    *Вознесіння Господнє — 9 травня;
    *Свята Трійця — 23 червня;
  • Преображення Господнє — 6 серпня;
  • Успіння Богородиці — 15 серпня;
  • Різдво Богородиці — 8 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада;
  • Різдво Христове — 25 грудня.
  • Інші важливі церковні свята 2024 року
  • Обрізання Господнє — 1 січня;
  • Різдво Івана Предтечі — 24 червня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня;
  • Собор архистратига Михаїла — 8 листопада;
  • Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада;
  • Святого Миколая — 6 грудня.

Січень 2024: головні церковні свята

  • 1 січня — святого Василія Великого;
  • 5 січня — Хрещенський Святвечір;
  • 6 січня — Святе Богоявлення, Хрещення Господнє;
  • 12 січня — святої мучениці Тетяни;
  • 30 січня — Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий 2024: головні церковні свята

  • 2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень 2024: головні церковні свята

  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень 2024: головні церковні свята

  • 28 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму.

Травень 2024: головні церковні свята

  • 5 травня — Великдень, Воскресіння Христове;
  • 25 травня — Третє віднайдення голови Івана Хрестителя.

Червень 2024: головні церковні свята

  • 13 червня — Вознесіння Господнє;
  • 23 червня — Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
  • 24 червня — Свята Трійця;
  • 29 червня — святих апостолів Петра і Павла.

Липень 2024: головні церковні свята

  • 7 липня — Матері Божої неустанної помочі;
  • 15 липня — святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень 2024: головні церковні свята

  • 1 серпня — Перенесення Чесного хреста Господнього;
  • 6 серпня — Преображення Господнє;
  • 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня — Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень 2024: головні церковні свята

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень 2024: головні церковні свята

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад 2024: головні церковні свята

  • 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень 2024: головні церковні свята


  • 6 грудня — святого Миколая;
  • 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня — Різдво Христове.

 

Пости 2024 року: коли православні віряни мають постувати

У православній церковній традиції існують одноденні і багатоденні пости.

Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд, тобто тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо.

Загалом здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) — протягом них церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.

Одноденні пости 2024 року

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2024 року

  • Великий піст — з 18 березня по 4 травня;
  • Петрів піст — не буде загальним (або з 1 по 5 липня): чому — пояснили у ПЦУ.
  • Успенський піст (Спасівка) — з 1 по 14 серпня;
  • Різдвяний піст (Пилипівка) — з 15 листопада по 24 грудня.

Всеїдні тижні 2024 року

Всеїдний тиждень (суцільний тиждень, загальниця) — період церковного року, на який церква звільнює вірян від одноденних постів по середам і п'ятницям.

В такі тижні кожного дня дозволяється вживати будь-яку їжу, зокрема м'ясо, яйця, сир, рибу.

У 2024 році всеїдними тижнями будуть:

  • Святки — з 25 грудня по 4 січня;
  • Тиждень після Митаря та Фарисея — з 24 по 30 січня;
  • Масниця (Сирний тиждень) — з 11 по 17 березня;
  • Великодній (Світлий тиждень) — з 5 по 11 травня;
  • Троїцький тиждень — з 24 по 30 червня.

Поминальні дні (батьківські суботи) 2024 року

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.

  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;
  • Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;
  • Радониця — 14 травня;
  • Поминання померлих воїнів — 9 травня;
  • Троїцька батьківська субота — 22 червня;
  • Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Церковний календар
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