Де у Кременчуці 6 січня не буде світла

Вчора, 22:00 Переглядів: 410

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 6 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Українська, 3;

вул. Шевченка, 4-4/10;

вул. Басейна, 4-26/93;

вул. Деповська, 62-77/6;

вул. М.Кучми, 65-92;

вул. Силікатна, 1/19-14;

вул. Ярмаркова, 2/5-20;

пров. Силікатний, 1-18;

пров. Новоіванівський, 17А-38;

пров. Столярний, 9;

пров. Василя Барки, 2-22;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22, 17/9;

вул. Плеханова, 4, 14/2;

вул. Романа Шухевича, 5;

вул. Університетська, 2-16;

вул. Театральна, 1-5;

вул. Салганна 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова 3В, 5А, 5Д, 7, 7К, 9А, 11;

вул. Ярмаркова, 1;

туп. 1-й Гайдамацький;

туп. 2-й Гайдамацький;

вул. Академіка Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров.Космічний;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Самойлівський;

пров. Самойлівський;

пр. Самойлівський;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Чумацький Шлях;

вул. Деповська, 67, 78-100;

вул. Батуринська, 1-21;

вул. М. Кучми, 85, 94;

вул. Силікатна, 2/12-15;

вул. Ярмаркова, 2/5-20;

пров. Силікатний, 1-17/18;

вул. Новоіванівська, 3-21;

пров. Новоіванівський, 1/3, 17А-38;

пров. Тихий, 1-8;

вул. Ярмаркова, 2/5-20;

пров. Столярний,1-22;

вул. Європейська, 83/18-87;

вул. Криворудна, 8-14;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Підгірна, 5-38;

вул. Піщана, 13-26;

пров. Піщаний, 5-27Б;

вул. Хорольська, 46/109-53/111;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Паризька, 16/38-58;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8. З 8.00 до 18.00 вул. Республіканська 75-138.

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