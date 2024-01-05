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Де у Кременчуці 6 січня не буде світла

Вчора, 22:00 Переглядів: 410

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 6 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Українська, 3;
  • вул. Шевченка, 4-4/10;
  • вул. Басейна, 4-26/93;
  • вул. Деповська, 62-77/6;
  • вул. М.Кучми, 65-92;
  • вул. Силікатна, 1/19-14;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • пров. Силікатний, 1-18;
  • пров. Новоіванівський, 17А-38;
  • пров. Столярний, 9;
  • пров. Василя Барки, 2-22;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22, 17/9;
  • вул. Плеханова, 4, 14/2;
  • вул. Романа Шухевича, 5;
  • вул. Університетська, 2-16;
  • вул. Театральна, 1-5;
  • вул. Салганна 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова 3В, 5А, 5Д, 7, 7К, 9А, 11;
  • вул. Ярмаркова, 1;
  • туп. 1-й Гайдамацький;
  • туп. 2-й Гайдамацький;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров.Космічний;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Самойлівський;
  • пров. Самойлівський;
  • пр. Самойлівський;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • вул. Деповська, 67, 78-100;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. М. Кучми, 85, 94;
  • вул. Силікатна, 2/12-15;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • вул. Новоіванівська, 3-21;
  • пров. Новоіванівський, 1/3, 17А-38;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • пров. Столярний,1-22;
  • вул. Європейська, 83/18-87;
  • вул. Криворудна, 8-14;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 5-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Хорольська, 46/109-53/111;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Паризька, 16/38-58;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Республіканська 75-138.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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