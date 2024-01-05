Де у Кременчуці 6 січня не буде світла
Вчора, 22:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 6 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Українська, 3;
- вул. Шевченка, 4-4/10;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Деповська, 62-77/6;
- вул. М.Кучми, 65-92;
- вул. Силікатна, 1/19-14;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- пров. Силікатний, 1-18;
- пров. Новоіванівський, 17А-38;
- пров. Столярний, 9;
- пров. Василя Барки, 2-22;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22, 17/9;
- вул. Плеханова, 4, 14/2;
- вул. Романа Шухевича, 5;
- вул. Університетська, 2-16;
- вул. Театральна, 1-5;
- вул. Салганна 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова 3В, 5А, 5Д, 7, 7К, 9А, 11;
- вул. Ярмаркова, 1;
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров.Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самойлівський;
- пров. Самойлівський;
- пр. Самойлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях;
- вул. Деповська, 67, 78-100;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. М. Кучми, 85, 94;
- вул. Силікатна, 2/12-15;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- вул. Новоіванівська, 3-21;
- пров. Новоіванівський, 1/3, 17А-38;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- пров. Столярний,1-22;
- вул. Європейська, 83/18-87;
- вул. Криворудна, 8-14;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 5-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Хорольська, 46/109-53/111;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Паризька, 16/38-58;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська 75-138.
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