Наступного тижня учні кременчуцької гімназії № 21 вийдуть на очне навчання

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 73

З початку повномасштабного вторгнення заклад освіти працював тільки у дистанційному форматі

Із 10 січня учні Кременчуцької гімназії № 21 повертаються до очного навчання. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради. Навчатимуться школярі в одну зміну. Усім учням у перший день проведуть урок безпеки, а також відпрацюють алгоритм дій під час повітряної тривоги. У приміщенні закладу освіти завершили ремонт укриття, яке розраховане на 401 особу. Нагадаємо, ремонт укриття у закладі освіти обійшовся у майже 3 мільйони гривень.

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