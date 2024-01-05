Наступного тижня учні кременчуцької гімназії № 21 вийдуть на очне навчання

Із 10 січня учні Кременчуцької гімназії № 21 повертаються до очного навчання. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Навчатимуться школярі в одну зміну.
Усім учням у перший день проведуть урок безпеки, а також відпрацюють алгоритм дій під час повітряної тривоги.
У приміщенні закладу освіти завершили ремонт укриття, яке розраховане на 401 особу.
Нагадаємо, ремонт укриття у закладі освіти обійшовся у майже 3 мільйони гривень.
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