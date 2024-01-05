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Торт «happy birthday» з коньяком: духовенство УПЦ провело благодійну акцію до Різдва

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 319

Вірянам побажали здоров'я та міцності християнського духу

5 січня духовенство Української православної церкви у Лохвиці провело благодійну акцію — вірянам Благовіщенської церкви надали допомогу. На сайті Кременчуцької єпархії опублікували фотографії з акції — окрім продуктових наборів, вірянам також подарували торт з написом happy birthday, прикрашений пляшкою коньяку.

— Отець Михаїл відвідав нужденних, вручив їм у подарунок продуктові набори, побажав міцності християнського духу, сповненого палкої любові до Богомладенця та всього світу, здоров‘я душевного та тілесного, — йдеться у повідомленні на сайті.

Зазначено, що продуктові набори подарували з нагоди Різдва, який святкується 7 січня за юліанським календарем.

 

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: УПЦ
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