Торт «happy birthday» з коньяком: духовенство УПЦ провело благодійну акцію до Різдва

5 січня духовенство Української православної церкви у Лохвиці провело благодійну акцію — вірянам Благовіщенської церкви надали допомогу. На сайті Кременчуцької єпархії опублікували фотографії з акції — окрім продуктових наборів, вірянам також подарували торт з написом happy birthday, прикрашений пляшкою коньяку.
Зазначено, що продуктові набори подарували з нагоди Різдва, який святкується 7 січня за юліанським календарем.
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