Ексгравець хокейного клубу «Кременчук» тепер гратиме за «Київ Кепіталз»

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 81

Колишній гравець ХК «Кременчук» Данило Бабчук відтепер гратиме у команді «Київ Кепіталз». Інформація про це з’явилася у телеграм-каналі Федерації хокею України та на інстаграм-сторінці «Київ Кепіталз».

Після розірвання контракту із «Кременчуком» харківський захисник підписав новий із столичним клубом, за який гратиме до кінця сезону.

Нагадаємо, за місцевий клуб Бабчук відіграв 15 матчів та набрав 2 (0+2) очки.

Про те, що хокеїст більше не гратиме за «Кременчук», стало відомо вчора.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року.