Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Ексгравець хокейного клубу «Кременчук» тепер гратиме за «Київ Кепіталз»

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 81

 

Нещодавно спортсмен розірвав контракт із «Кременчуком»

Колишній гравець ХК «Кременчук» Данило Бабчук відтепер гратиме у команді «Київ Кепіталз». Інформація про це з’явилася у телеграм-каналі Федерації хокею України та на інстаграм-сторінці «Київ Кепіталз».

 

Після розірвання контракту із «Кременчуком» харківський захисник підписав новий із столичним клубом, за який гратиме до кінця сезону.

Нагадаємо, за місцевий клуб Бабчук відіграв 15 матчів та набрав 2 (0+2) очки.

Про те, що хокеїст більше не гратиме за «Кременчук», стало відомо вчора.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх