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Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителя Полтавщини засудили на 5 років за пісні на підтримку російських військових

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 269

Чоловік двічі викладав у соцмережах пісні з виправдовуванням дій РФ

25 грудня Карлівський районний суд виніс вирок жителю селища Ланна, робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будинків в Нижньоланнівській гімназії, уродженцю Іркутської області за виправдовування збройної агресії Росії на території України. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У березні 2023 року обвинувачений на своїй сторінці в «Однокласниках» виклав відео з піснею на підтримку військового РФ, який з 2014 року брав участь у російсько-українській війні — «того солдата, прошедшего…. Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс», «Я брат того солдата, что Родину хранит»

Вже у серпні чоловік опублікував ще один подібний допис з виправдовуванням дій РФ. Цього разу під кадри бойових дій російської армії на відео співається про загрозу безпеці РФ, громадянську війну на території Донецької та Луганської областей та загалом заперечення дій російської армії — «Европа вновь сошла с ума, вскормив бандеровцев сама, Дала им в руки автомат, и убивает брата брат, Опять нацисткая чума людей взрывает и дома», процитовано в вироку суді.

Чоловіка засудили на 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді представники Служби безпеки України викрили на Полтавщині працівника закладу освіти, який виправдовував збройну агресію РФ проти України.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: dnipro.tv
Теги: суд виправдовування війни рф проти україни
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