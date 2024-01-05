У Горішніх Плавнях відбулися шкільні ігри з баскетболу

У Горішніх Плавнях 11-15 грудня відбулися гімназіада та шкільні ігри з баскетболу. У змаганнях брали участь шкільні команди юнаків та дівчат двох вікових категорій.
Як розповіла газеті «Хроніки тижня» консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Світлана Демянчук, 11 грудня пройшли змагання в рамках гімназіади з баскетболу 3×3 серед дівчат, де змагалися п’ять команд: по дві — зі шкіл № 2 та № 5, ще одна — зі школи № 6.
Шкільні ігри серед хлопців-учнів 5-6 класів в класичному баскетболі відбулися 12-15 грудня. Взяли участь п’ять команд: зі шкіл № 2, № 3, № 5, № 6 та Дмитрівської ЗОШ. Переможцями стали учні школи № 2, на другому місці команда школи No 5, треті місця присудили представникам шкіл № 6 та № 3 — вони набрали однакову кількість очок. Світлана Демянчук відзначила завзяття, з яким грали діти.
13-14 грудня в рамках гімназіади пройшли змагання з баскетболу 3×3 серед юнаків, де взяли участь команди шкіл № 1, № 2, № 3, № 5, № 6 та Дмитрівської ЗОШ. Тут кращими стали гравці зі школи № 5, на другому місці команда зі школи No 3, на третьому — зі школи № 1.
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