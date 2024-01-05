У Горішніх Плавнях відбулися шкільні ігри з баскетболу

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У Горішніх Плавнях 11-15 грудня відбулися гімназіада та шкільні ігри з баскетболу. У змаганнях брали участь шкільні команди юнаків та дівчат двох вікових категорій.

Як розповіла газеті «Хроніки тижня» консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Світлана Демянчук, 11 грудня пройшли змагання в рамках гімназіади з баскетболу 3×3 серед дівчат, де змагалися п’ять команд: по дві — зі шкіл № 2 та № 5, ще одна — зі школи № 6.

«Виграла команда школи № 5. Срібними призерками стали гравчині команди школи № 2. Третє місце у турнірі посіла команда ЗОШ No 6, — розповіла Світлана Демянчук. — Дві команди шкіл № 2 та № 5 виступали поза конкурсом».

Шкільні ігри серед хлопців-учнів 5-6 класів в класичному баскетболі відбулися 12-15 грудня. Взяли участь п’ять команд: зі шкіл № 2, № 3, № 5, № 6 та Дмитрівської ЗОШ. Переможцями стали учні школи № 2, на другому місці команда школи No 5, треті місця присудили представникам шкіл № 6 та № 3 — вони набрали однакову кількість очок. Світлана Демянчук відзначила завзяття, з яким грали діти.

«Шкільні ігри проводяться по всій країні, у нашій області змагаються учні 5-6 та 7-9 класів. Ми розпочали шкільні ігри з 5-6 класів із баскетболу», — вказала Світлана Демянчук.

13-14 грудня в рамках гімназіади пройшли змагання з баскетболу 3×3 серед юнаків, де взяли участь команди шкіл № 1, № 2, № 3, № 5, № 6 та Дмитрівської ЗОШ. Тут кращими стали гравці зі школи № 5, на другому місці команда зі школи No 3, на третьому — зі школи № 1.