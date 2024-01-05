На Кременчуччині водій легковика збив 9-річного велосипедиста

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5 січня близько 13.30 у місті Глобино Кременчуцького району водій легковика наїхав на малолітнього хлопця на велосипеді. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, за кермом автомобіля ВАЗ був 56-річний місцевий чоловік. Потерпілий — 9-річний хлопчик.

На місці події медики оглянули дитину — хлопчик уник травм.

Поліція з’ясовує причини та обставини зіткнення.

Нагадаємо, днями на Полтавщині зіткнулися два легковики. Один із водіїв травмувався.