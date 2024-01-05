У Кременчуці КРВА заборонила масові заходи, але ПЦУ хресну ходу не скасували (уточнено)

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 685

Кременчуцька районна військова адміністрація скасувала проведення усіх масових заходів 6 та 7 січня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з розпорядження Кременчуцької районної військової адміністрації.

Як уточнили у пресслужбі райвійськадміністрації, хресна хода та хрещенські купання 6 січня теж проводитися не будуть.

Як розповів нам протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон, вони не планують скасовувати хресну ходу. Нагадаємо, хресна хода у Кременчуці планувалася проводитися 6 січня о 12.30, від Свято-Миколаївського собору.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник, під час ходи патрульні забезпечуватимуть охорону громадського порядку. Посилення патрулів біля церков буде 7 січня.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко, надзвичайники патрулюватимуть місця масових купань, як і зазвичай на Водохреще.

Нагадаємо, 6 січня українські віряни вперше за часів незалежності України відзначатимуть Водохреще за новоюліанським календарем. Про історію виникнення свята, які є традиції у Кременчуці та чому ця подія не лише про занурення в ополонку — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».