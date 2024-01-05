Ціни на пальне на полтавських заправках поступово знижуються

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 228

У п'ятницю, 5 січня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ усе ще поступово знижуються. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається з початку грудня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 05.01.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 53,97 0,00 0% Бензин А-95 51,25 -0,06 -0,108% Бензин А-92 48,96 0,0 0% Дизельне пальне 51,17 -0,02 -0,044% Газ автомобільний 29,12 -0,12 -0,418%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 05.01.2024 р.