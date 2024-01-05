Полтавській облвійськадміністрації призначили начальника Управління цифрової трансформації

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Івана Біліцького призначили начальником Управління цифрової трансформації Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Розпорядження про призначення підписав очільник області Філіп Пронін.

Свій трудовий шлях Іван Біліцький розпочав у 2008 році на одному з заводів Полтави. З 2012 по 2023 рік працював у Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області на посадах головного спеціаліста, керівника відділу та заступника директора. Останнім часом був заступником начальника Управління — начальником відділу координації проєктів цифрового розвитку цифрової трансформації Полтавської ОВА.

Нагадаємо, минулого року у стінах Полтавської відбулося чимало кадрових змін. Новий очільник області Філіп Пронін 1 грудня призначив своїм першим заступником Богдана Корольчука. Ще двома заступниками стали Володимир Когут і Антон Чубенко. Також Пронін призначив ще одним своїм заступником Володимира Василенка, а також змінив керівника апарату.