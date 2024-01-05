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Політика, Полтавщина

Полтавській облвійськадміністрації призначили начальника Управління цифрової трансформації

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 190

 

Ним став Іван Біліцький, який раніше був заступником начальника Управління

Івана Біліцького призначили начальником Управління цифрової трансформації Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Розпорядження про призначення підписав очільник області Філіп Пронін.

Свій трудовий шлях Іван Біліцький розпочав у 2008 році на одному з заводів Полтави. З 2012 по 2023 рік працював у Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області на посадах головного спеціаліста, керівника відділу та заступника директора. Останнім часом був заступником начальника Управління — начальником відділу координації проєктів цифрового розвитку цифрової трансформації Полтавської ОВА.

Нагадаємо, минулого року у стінах Полтавської відбулося чимало кадрових змін. Новий очільник області Філіп Пронін 1 грудня призначив своїм першим заступником Богдана Корольчука. Ще двома заступниками стали Володимир Когут і Антон Чубенко. Також Пронін призначив ще одним своїм заступником Володимира Василенка, а також змінив керівника апарату.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина Полтавська ОВА кадрові зміни
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