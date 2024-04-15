1 травня у МПК кременчужани дізнаються, як виростити чоловіка в домашніх умовах (афіша)

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 2

У Кременчуці покажуть серйозну комедію про стосунки чоловіків і жінок

1 травня о 18.00 у Міському палаці культури кременчужанам покажуть виставу «Як виростити чоловіка в домашніх умовах».

У центрі п'єси — сильна, прекрасна і впевнена у собі Мар’яна. Вона має чудову роботу, гроші. Усе, крім кохання або хоча б просто чоловіка. В один прекрасний вечір вона бачить рекламу про те, що ідеального чоловіка можна виростити. І навіть в домашніх умовах!

Це нова серйозна комедія про стосунки чоловіків і жінок від продюсера «Про що мовчать чоловіки, або дикун FOREVER» Давіса Колбергса. І про те, що в рекламі не завжди кажуть правду…

Чому варто піти на виставу «Як виростити чоловіка в домашніх умовах»?

Блискуча комедія про різні світи чоловіка та жінки. На сцені у головних ролях незрівнянні Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський, заслужені артисти України. Нестандартний сюжет та бурхливий фінал.

Це чудова нагода трохи розслабитися, відпочити та відволіктись від подій сьогодення!

Замовити та купити квитки на «Як виростити чоловіка в домашніх умовах» можливо онлайн через інтернет ТУТ або ТУТ. Вартість квитків — 250-550 грн.