1 травня о 18.00 у Міському палаці культури кременчужанам покажуть виставу «Як виростити чоловіка в домашніх умовах».
У центрі п'єси — сильна, прекрасна і впевнена у собі Мар’яна. Вона має чудову роботу, гроші. Усе, крім кохання або хоча б просто чоловіка. В один прекрасний вечір вона бачить рекламу про те, що ідеального чоловіка можна виростити. І навіть в домашніх умовах!
Це нова серйозна комедія про стосунки чоловіків і жінок від продюсера «Про що мовчать чоловіки, або дикун FOREVER» Давіса Колбергса. І про те, що в рекламі не завжди кажуть правду…
Чому варто піти на виставу «Як виростити чоловіка в домашніх умовах»?
Це чудова нагода трохи розслабитися, відпочити та відволіктись від подій сьогодення!
Замовити та купити квитки на «Як виростити чоловіка в домашніх умовах» можливо онлайн через інтернет ТУТ або ТУТ. Вартість квитків — 250-550 грн.
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