Червоний Хрест України відзначає 106-ту річницю та планує створити у Кременчуці загін швидкого реагування

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Сьогодні, 18 квітня, Товариству Червоному Хреста України (ТЧХУ) виповнюється 106 років. Волонтери Кременчуцької районної організації ТЧХ України вийшли на вулиці міста, щоб розповісти про свою роботу, досягнення та плани.

— Ми вийшли з акцією, щоб нагадати про те, що у Кременчуці є така організація, яка працює. Ми займаємося не тільки гуманітарною допомогою, а й допомагаємо літнім людям. Зараз 50 таких людей знаходиться під нашою опікою. Пропагуємо донорство. У нас є психологічна соціальна кімната, проводимо реабілітацію, — розповіла нашому виданню голова Кременчуцької районної організації ТЧХУ Світлана Кирилова.

Вона зазначила, що організація допомагає соціально незахищеним категоріям громадян в оплаті комунальних послуг. Має власні мотоблоки, і волонтери Червоного Хреста виїжджають та пашуть ними городи тим, хто не може цього зробити самостійно. Є в організації також соціальна швейна майстерня, де волонтери шиють одежку, зокрема й для тварин. Кременчуцька організація ТЧХУ також допомагає притулкам для тварин, закуповуючи корма. Є навіть, власна «швидка допомога», яка виїжджає у віддалені громади району.

— У нас є нова програма — «Молодіжний простір». Сьогодні біля нашого офісу на вулиці Університетській, 33 будемо проводити святкову програму для дітей. Хочемо, щоб більше волонтерів до нас приходило та допомагало нам в усіх цих справах, — наголосила Світлана Кирилова.

Після інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» вона зайшла до начальника районної військової адміністрації, подарувала йому пам’ятний календар та розповіла про справи та плани Кременчуцької районної організації ТЧХУ.

Серед найбільш масштабних планів — створення загону швидкого реагування Червоного Хреста, до якого окрім медиків будуть входити рятувальники та, навіть, фахівці у розмінуванні територій.

— Це буде новий напрямок роботи — надання швидкої допомоги… Нас усім забезпечать. Ця група людей буде навчена всьому, що потрібно для того, щоб рятувати людей та допомагати їм на місці надзвичайної події. Від медичної допомоги до, навіть, розмінування деяких ділянок,— пояснила Світлана Кирилова.

Вона зазначила, що охочі приєднатися до загону швидкого реагування чи стати волонтерами Червоного Хреста України можуть звертатися до офісу Кременчуцької районної організації ТЧХУ за адресою: вулиця Університетська, 33.