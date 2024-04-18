Червоний Хрест України відзначає 106-ту річницю та планує створити у Кременчуці загін швидкого реагування

Сьогодні, 18 квітня, Товариству Червоному Хреста України (ТЧХУ) виповнюється 106 років. Волонтери Кременчуцької районної організації ТЧХ України вийшли на вулиці міста, щоб розповісти про свою роботу, досягнення та плани.
Вона зазначила, що організація допомагає соціально незахищеним категоріям громадян в оплаті комунальних послуг. Має власні мотоблоки, і волонтери Червоного Хреста виїжджають та пашуть ними городи тим, хто не може цього зробити самостійно. Є в організації також соціальна швейна майстерня, де волонтери шиють одежку, зокрема й для тварин. Кременчуцька організація ТЧХУ також допомагає притулкам для тварин, закуповуючи корма. Є навіть, власна «швидка допомога», яка виїжджає у віддалені громади району.
Після інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» вона зайшла до начальника районної військової адміністрації, подарувала йому пам’ятний календар та розповіла про справи та плани Кременчуцької районної організації ТЧХУ.
Серед найбільш масштабних планів — створення загону швидкого реагування Червоного Хреста, до якого окрім медиків будуть входити рятувальники та, навіть, фахівці у розмінуванні територій.
Вона зазначила, що охочі приєднатися до загону швидкого реагування чи стати волонтерами Червоного Хреста України можуть звертатися до офісу Кременчуцької районної організації ТЧХУ за адресою: вулиця Університетська, 33.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.