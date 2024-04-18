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На Полтавщині подешевшала олія і яйця, а подорожчало пальне: моніторинг цін

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 181

 

Найбільше здорожчали фрукти і одяг

У березні в Полтавській області знизились ціни на деякі харчові продукти, також на послуги у сфері відпочинку і культури. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 18 квітня. 

Зазначено, що найбільше здешевшали яйця, масло й соняшникова олія. Ціни знизились на овочі, сир, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти. У повідомленні додають, що послуги у сфері відпочинку і культури, ресторанів та готелів також подешевшали. 

 

Одяг, взуття, фрукти, залізничний пасажирський транспорт, паливо й мастила навпаки — здорожчали.

Нагадаємо, станом на початок квітня у Кременчуцькому районі здорожчали капуста та макарони, здешевшали молоко та картопля. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: svershinsky / depositphotos
Теги: моніторинг цін
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