Безоплатно отримати тимчасовий документ можуть люди з окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 120

Оформити посвідчення особи можна через членів сім'ї чи законних представників, які перебувають на підконтрольній території.

Люди які перебувають на окупованих територіях, чи тих, де ведуться бойові дії можуть оформити тимчасовий документ. Документ допоможе підтвердити громадянство, пише пресслужба мерії Кременчука.

Посвідчення можна оформити через членів родини чи законних представників, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Посвідчення можна оформити для тих, хто втратив паспорт громадянина України. Якщо громадянин оформляв паспорт раніше, і інформація лишилася у Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС;

Без інформації у Реєстрі чи системі міграційної служби можна оформити тимчасовий документ для осіб до 18 років.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється безплатно. Термін виконання — 15 робочих днів із дня подачі заяви-анкети.

Термін дії тимчасового документа — 3 місяці.

Додаткові консультації щодо замовлення послуги можна отримати в Управлінні ДМС у Полтавській області:

Полтава, вул. Матвійчука Юліана, 63.

Гаряча лінія: (0532) 60-89-69.