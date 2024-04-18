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У Кременчуцькому районі внаслідок російських обстрілів постраждало найбільше цивільних будівель

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 440

 

Загалом цивільна інфраструктура області зазнала збитків на понад 90 мільярдів гривень

Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок повітряних атак армії РФ на Полтавщині постраждали 402 об'єкти цивільної інфраструктури. З них 333 будівлі — у Кременчуцькому районі. Про це стало відомо зі звіту голови Полтавської облвійськадміністрації за 2023 рік.

На початок 2024 року в області зазнали руйнувань:

  • у Кременчуцькому районі — 333 об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Полтавському районі — 43 об'єкти;
  • у Миргородському — 26 об'єктів.

Руйнування будівлі зазнали як внаслідок ракетних обстрілів, так і безпілотників. 

Серед постраждалих приміщень:

  • житлові приватні та багатоповерхові будинки — 234; 
  • об’єкти комерційного призначення та промислові підприємства — 76;
  • заклади освіти, охорони здоров’я, спорту, культури, ЦНАПи — 29; 
  • об’єкти життєзабезпечення — 10; 
  • дороги та мости — 10; 
  • приватні виробничі та господарські будівлі, гаражі тощо — 43.

Загалом же в області, за даними Системи обліку руйнувань внаслідок збройної агресії РФ, цивільна інфраструктура зазнала збитків на близько 96,1 млрд грн.

Нагадаємо, на Кременчуччині відновлять три об'єкти за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина Кременчуцький район постраждалі будівля війна ракетний обстріл
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