У Кременчуцькому районі внаслідок російських обстрілів постраждало найбільше цивільних будівель

Загалом цивільна інфраструктура області зазнала збитків на понад 90 мільярдів гривень
Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок повітряних атак армії РФ на Полтавщині постраждали 402 об'єкти цивільної інфраструктури. З них 333 будівлі — у Кременчуцькому районі. Про це стало відомо зі звіту голови Полтавської облвійськадміністрації за 2023 рік.
На початок 2024 року в області зазнали руйнувань:
Руйнування будівлі зазнали як внаслідок ракетних обстрілів, так і безпілотників.
Серед постраждалих приміщень:
Загалом же в області, за даними Системи обліку руйнувань внаслідок збройної агресії РФ, цивільна інфраструктура зазнала збитків на близько 96,1 млрд грн.
Нагадаємо, на Кременчуччині відновлять три об'єкти за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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