У Кременчуцькому районі внаслідок російських обстрілів постраждало найбільше цивільних будівель

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Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок повітряних атак армії РФ на Полтавщині постраждали 402 об'єкти цивільної інфраструктури. З них 333 будівлі — у Кременчуцькому районі. Про це стало відомо зі звіту голови Полтавської облвійськадміністрації за 2023 рік.

На початок 2024 року в області зазнали руйнувань:

у Кременчуцькому районі — 333 об'єкти цивільної інфраструктури;

у Полтавському районі — 43 об'єкти;

у Миргородському — 26 об'єктів.

Руйнування будівлі зазнали як внаслідок ракетних обстрілів, так і безпілотників. Серед постраждалих приміщень:

житлові приватні та багатоповерхові будинки — 234;

об’єкти комерційного призначення та промислові підприємства — 76;

заклади освіти, охорони здоров’я, спорту, культури, ЦНАПи — 29;

об’єкти життєзабезпечення — 10;

дороги та мости — 10;

приватні виробничі та господарські будівлі, гаражі тощо — 43.