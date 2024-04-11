На Кременчуччині відновлять три об'єкти за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 144

Також кошти виділять на реконструкцію гуртожитку для переселенців у Полтавському районі

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії виділить кошти на відновлення трьох об'єктів у Кременчуцькому районі та одного — у Полтавському. Про це повідомляють у пресслужбі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У межах цієї програми громади Полтавщини уже отримали субвенцію у 34,9 млн грн.

За ці гроші завершать капітальні ремонти об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуці (31,8 млн грн), а також реконструкцію гуртожитків для переселенців у Глобинській (2,9 млн грн) та Нехворощанській громадах (163,9 тис. грн).

Такий розподіл коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії обговорили днями на онлайн-нараді за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Нагадаємо, на допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді з обласного бюджету виділять 135 тисяч гривень. З місцевого бюджету на допомогу постраждалим виділили понад 1,5 мл грн.