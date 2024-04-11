Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

На Кременчуччині відновлять три об'єкти за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 144

 

Також кошти виділять на реконструкцію гуртожитку для переселенців у Полтавському районі

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії виділить кошти на відновлення трьох об'єктів у Кременчуцькому районі та одного у Полтавському. Про це повідомляють у пресслужбі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У межах цієї програми громади Полтавщини уже отримали субвенцію у 34,9 млн грн.

За ці гроші завершать капітальні ремонти об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуці (31,8 млн грн), а також реконструкцію гуртожитків для переселенців у Глобинській (2,9 млн грн) та Нехворощанській громадах (163,9 тис. грн). 

 

Такий розподіл коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії обговорили днями на онлайн-нараді за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Нагадаємо, на допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді з обласного бюджету виділять 135 тисяч гривень. З місцевого бюджету на допомогу постраждалим виділили понад 1,5 мл грн.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Конгрес місцевих та регіональних влад
Теги: Кременчуцький район війна допомога відновлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх