Постраждалим внаслідок ракетного удару полтавцям виплатять допомогу і з обласного бюджету

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 83

Усім постраждалим внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді 8 квітня виплатять матеріальну допомогу і з обласного бюджету. Про це написав у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— Не залишаємо мешканців Полтавщини з бідою сам на сам. Оперативно реагуємо на ситуацію. Перші заявки опрацювали максимально швидко. Людям, які постраждали внаслідок нещодавнього ворожого удару, протягом семи днів виплатять матеріальну допомогу, — говорить Пронін.

За його словами, профільна комісія погодила виділити 135 тисяч гривень на допомогу із обласного бюджету. Загалом же комісія розглянула 8 звернень від постраждалих громадян.

Голова ПОВА говорить, що родині загиблої жінки виплатять матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Окреме фінансування буде на сімох постраждалих, серед яких одна дитина. Вони отримають виплати у розмірі від 5 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою Х-59 по гуртожитку в межах Полтавської громади. Наразі відомо про 16 потерпілих та одного загиблого. Серед постраждалих — четверо дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.