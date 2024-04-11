За останню добу повітряна тривога в області тривала понад 10 годин — Пронін

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На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих

За останню добу повітняра тривога у Полтавській області тривала понад 10 годин. Про це повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Оголошували тривону на Полтавщині 7 разів.

Дякуємо нашим Силам оборони за захист. На щастя, в області без руйнувань інфраструктури та постраждалих, — пише Пронін.

Нагадаємо, учора у деяких районах міста близько 18.40 кременчужани чули вибухи, а близько 20.00 — повторні вибухи. Повітряна тривога тоді тривала із 18.17 до 20.52. Пізніше, близько 22.50, один із моніторингових телеграм-каналів написав, що на межі Полтавської та Кіровоградської областей відпрацювали сили ППО — знищили ворожий розвідувальний дрон.