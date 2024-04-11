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Кременчук

Депутат міської ради поскаржився, що з деяких будинків у Кременчуці сиплеться цегла

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 91

 

Ілля Кочуров підготував депутатський запит, адресований керуючій компанії «Будсервіс»

Депутат міської ради Ілля Кочуров поскаржився, що з деяких будинків у Кременчуці сиплеться цегла. На сесію Кременчуцької міської ради 10 квітня він підготував депутатський запит, адресований керуючій компанії «Будсервіс».

Ілля Кочуров розповів, що у лютому став свідком того, як з будівлі на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної з фасаду будинку відвалилася велика цеглина і впала на тротуар та дорогу. А у цей момент за 5 метрів до того місця наближалися пішоходи, тож лічені секунди відвели від трагічного випадку.

Він направив депутатське звернення з вимогою обстежити фасад будівлі на аварійність. Те ж саме стосувалося і будинку на вулиці Покровській (колишня Гагаріна), де розташоване кафе «Кофан».

Нещодавно Ілля Кочуров отримав відповідь від керуючої компанії, що така проблема дійсно є, але порушення планують усувати протягом року. А до початку ремонту «Будсервіс» повісила на стіну будинку червону стрічку.

— Навіть не огородили периметр! Як червона стрічка убезпечить пішоходів від падіння цегли на голову, у мене відповіді немає, — підсумував депутат.

Своїм запитом він закликав керуючу компанію привести фасади будинків до належного стану, а до того — огородити небезпечні зони тротуарів та повісити попереджувальні написи.

На це депутат Олександр Плескун зауважив, що варто було безпосередньо подзвонити керівнику компанії «Будсервіс». Він наголосив, що у компанії новий керівник, який швидко реагує і зможе за кілька годин розв'язувати питання.

Депутати підтримали запит Іллі Кочурова.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: депутатський запит цегла Будсервіс ремонт
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