Платформа «Військовий асистент»: міноборони запускає новий проєкт для військовослужбовців

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 1

На платформі можна буде знайти понад 80 стандартизованих шаблонів: від отримання відпустки до звільнення зі служби

Міністерство оборони України оголосило про запуск «Військового асистента» – онлайн платформи, створеної для військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у своєму телеграм-каналі.

Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил.

«Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним», – пише пресслужба міноборони, з посиланням на слова заступника міністра оборони України Станіслав Гайдер.

«Військовий асистент» працюватиме на платформі Турбота. Там можна буде знайти понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій: від отримання відпустки до звільнення зі служби.

Ресурс працюватиме для мінімізації помилок та щоб стати помічником військового.

Нагадаємо, депортації чоловіків з інших країн не буде — нардепка Ірина Фріз. Також стало відомо про мобілізацію ув’язнених: народні депутати прийняли законопроєкт у першому читанні.