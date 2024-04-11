Платформа «Військовий асистент»: міноборони запускає новий проєкт для військовослужбовців

На платформі можна буде знайти понад 80 стандартизованих шаблонів: від отримання відпустки до звільнення зі служби
Міністерство оборони України оголосило про запуск «Військового асистента» – онлайн платформи, створеної для військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у своєму телеграм-каналі.
Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил.
«Військовий асистент» працюватиме на платформі Турбота. Там можна буде знайти понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій: від отримання відпустки до звільнення зі служби.
Ресурс працюватиме для мінімізації помилок та щоб стати помічником військового.
Нагадаємо, депортації чоловіків з інших країн не буде — нардепка Ірина Фріз. Також стало відомо про мобілізацію ув’язнених: народні депутати прийняли законопроєкт у першому читанні.
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