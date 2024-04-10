Мобілізація ув’язнених: народні депутати прийняли законопроєкт у першому читанні

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 200

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт № 11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

«Одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою», — йдеться у тексті законопроєкту.

Документ ухвалили за основу. У найближчі тижні має відбутися друге читання та остаточне голосування.

«Прийняття Закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань та додаткову мотивацію осіб, засуджених за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України», — повідомляють у документі на сайті парламенту.

Нагадаємо, скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію раніше досліджував «Кременчуцький Телеграф».