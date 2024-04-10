«Чуйний, добрий, завжди на позитиві»: у Кременчуці попрощалися із сержантом Павлом Курилом

Сьогодні, 10 квітня, у Міському палаці культури Кременчук знову прощався з українським захисником. В останню путь проводжали старшого стрільця, сержанта Павла Курила. Народився військовий у 1976 році у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 1, далі — у технікумі залізничного транспорту (нині — Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій). Після навчання працював на Укрзалізниці.
До лав Збройних сил України Павло приєднався 7 лютого 2023 року. Служив на посаді старшого стрільця-оператора стрілецького відділення.
Попрощатися із померлим прийшли небагато людей — переважно рідні, знайомі, близькі друзі.
Шкільні друзі Павла згадують померлого як гарного друга, чуйну людину. Кажуть, у дитинстві постійно грали у футбол разом, часто їздили на риболовлю. І під час телефонних дзвінків друзям з фронту завжди обіцяв, що повернеться.
Друзі згадують, після навчання Павло почав працювати помічником машиніста, а далі був у постійних відрядженнях, тому спілкувалися не так часто, як хотілося б.
Поділилася спогадами про померлого і давня подруга Павла, Оксана.
Жінка говорить, товариш пішов на фронт добровольцем: казав, що хтось мусить захищати державу.
У померлого військового залишилися мати, брат і донька.
Вшанувати пам’ять померлого на прощання прийшли й представники міської влади — перший заступник міського голови Володимир Пелипенко та секретар міськради Юрій Гриценко.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші полеглі українські воїни.
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