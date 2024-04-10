У Полтаві померла 15-річна дівчина: поліція з'ясовує обставини

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Тіло дівчини знайшли у неї вдома

Учора, 9 квітня, близько 20.45 у Полтаві у власному будинку знайшли померлою 15-річну дівчину. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, дівчина жила разом зі своєю сім'єю.

Після отримання повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та представники ювенальної превенції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та не виявили на тілі дівчини зовнішніх ознак насильницької смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція продовжує встановлювати обставини та причини смерті дівчини.

Нагадаємо, учора на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.







