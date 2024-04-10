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Депортації чоловіків з інших країн не буде — нардепка Ірина Фріз

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 129

 

Військовозобов’язаним за кордоном треба буде лише оновити дані під час отримання консульських послуг  

Військовозобов’язаних чоловіків за кордоном депортувати до України не будуть. Про це розповіла народна депутатка Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз виданню Радіо Свобода.

За її словами, чоловікам необхідно буде лише оновити свої дані під час отримання консульських послуг. 

— Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони, — говорить пані Ірина.

Також нардепка пояснює, що оформлення консульських послуг для чоловіків за кордоном є необхідністю лише для військового обліку Міністерства оборони.

— Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття чинності цього закону (закону про мобілізацію — ред.) з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані, — додає нардепка.

Депутатка Фріз наголошує, що оновлення даних військовозобов’язаних чоловіків у інших країнах потрібно лише для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб «мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном».

Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював виключення положення щодо демобілізації із законопроєкту.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: goloskarpat.info
Теги: призов мобілізація військовозобов'язані депортація
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