Депортації чоловіків з інших країн не буде — нардепка Ірина Фріз

Військовозобов’язаним за кордоном треба буде лише оновити дані під час отримання консульських послуг
Військовозобов’язаних чоловіків за кордоном депортувати до України не будуть. Про це розповіла народна депутатка Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз виданню Радіо Свобода.
За її словами, чоловікам необхідно буде лише оновити свої дані під час отримання консульських послуг.
Також нардепка пояснює, що оформлення консульських послуг для чоловіків за кордоном є необхідністю лише для військового обліку Міністерства оборони.
Депутатка Фріз наголошує, що оновлення даних військовозобов’язаних чоловіків у інших країнах потрібно лише для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб «мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном».
Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював виключення положення щодо демобілізації із законопроєкту.
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