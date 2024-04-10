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У Полтаві 360 громадян уже оформили заяви на отримання фінансової компенсації внаслідок ракетного удару

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 82

 

На місці продовжують працювати комунальники та соціальні служби

На сьогодні у Полтавській громаді уже 360 громадян оформили заяви на отримання фінансової допомоги внаслідок ракетного удару, якого завдала армія РФ у понеділок, 8 квітня, по гуртожитку. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі в. о. міського голови Полтавської громади Катерина Ямщикова.

 

За її словами, усі необхідні комунальні та соціальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожого влучання. Усі відповідні дії проводять також і правоохоронці.

— Окрема вдячність за гуманітарну допомогу мешканцям всім благодійним фондам та організаціям, які також продовжують працювати з нами пліч-о-пліч, — додає Ямщикова.

 

За словами Ямщикової, виконком виділив:

  • 1 млн 360 тис. грн — виплати 360 особам, які постраждали внаслідок атаки;
  • 180 тис. грн — 9-м особам, які перебувають у лікарні;
  • 50 тис. грн — на поховання родині загиблої.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою Х-59 по гуртожитку в межах Полтавської громади. Наразі відомо про 16 потерпілих та одного загиблого. Серед постраждалих — четверо дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: Полтава ракетний обстріл ракетний удар постраждалі руйнування допомога
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