Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтаві збільшилася — Пронін

Зросла кількість постраждалих у Полтавській громаді внаслідок учорашнього ракетного удару. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Наразі відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років. Одна людина знаходиться у важкому стані, ще кілька — у стані середньої тяжкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
За словами Проніна, внаслідок російської атаки понад 9 тисяч побутових та 120 юридичних споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики відновили електропостачання до усіх осель, окрім зруйнованих будівель.
— Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене, — додає Пронін.
Також він розповів, що допомогу постраждалим надають і міжнародні партнери.
Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по гуртожитку в межах Полтавської громади. Станом на ранок було відомо про 12 потерпілих та одного загиблого. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.
Також уночі армія РФ атакувала Полтавську область і безпілотниками. У межах Полтавської громади сили ППО збили два російські дрони. Постраждалих цього разу немає.
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