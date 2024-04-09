Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтаві збільшилася — Пронін

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 564

Зросла кількість постраждалих у Полтавській громаді внаслідок учорашнього ракетного удару. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Наразі відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років. Одна людина знаходиться у важкому стані, ще кілька — у стані середньої тяжкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

За словами Проніна, внаслідок російської атаки понад 9 тисяч побутових та 120 юридичних споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики відновили електропостачання до усіх осель, окрім зруйнованих будівель.



