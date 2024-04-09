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Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтаві збільшилася — Пронін

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 564

 

Станом на зараз серед постраждалих — четверо дітей

Зросла кількість постраждалих у Полтавській громаді внаслідок учорашнього ракетного удару. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Наразі відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років. Одна людина знаходиться у важкому стані, ще кілька — у стані середньої тяжкості. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

За словами Проніна, внаслідок російської атаки понад 9 тисяч побутових та 120 юридичних споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики відновили електропостачання до усіх осель, окрім зруйнованих будівель.

Цієї ночі росіяни атакували високовольтну підстанцію на Полтавщині — Міненерго


— Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене, — додає Пронін.

Також він розповів, що допомогу постраждалим надають і міжнародні партнери. 

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по гуртожитку в межах Полтавської громади. Станом на ранок було відомо про 12 потерпілих та одного загиблого. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Також уночі армія РФ атакувала Полтавську область і безпілотниками. У межах Полтавської громади сили ППО збили два російські дрони. Постраждалих цього разу немає.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція Джерело відео: Полтавська ОВА
Теги: Полтава ракетний обстріл ракетний удар постраждалі війна
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