Кременчуцький ліцеїст Станіслав Краснобрижий посів ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1

Учень 11 класу Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант» Станіслав Краснобрижий посів ІІ місце у фінальному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Про це повідомила пресслужба мерії.

Окрім диплома II ступеня, кременчужанин отримав спеціальну нагороду від членів журі за найкраще знання біографії ізраїльської політичної та державної діячки Голди Меїр.

Цьогоріч олімпіада з історії проходила з 4 по 8 квітня у Чернівцях. Участь взяли 129 учнів 8-11 класів з 22 областей України та Києва.

Підготувала Станіслава до олімпіади його наставниця — вчителька історії Людмила Дудка.