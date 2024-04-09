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Кременчужан запрошують на творчу зустріч із харківською письменницею Людмилою Охріменко

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 82

 

На гостей чекає презентація нових книг авторки, а також живе спілкування із письменницею-волонтеркою

У четвер, 11 квітня, кременчужан запрошують до бібліотеки-філії № 2 на зустріч із харківською письменницею  волонтеркою Людмилою Охріменко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

На зустрічі відбудеться презентація нових книг авторки: «Далека блакитна далечінь», «Волонтерські історії 2014-2022 рік» та написаної у співавторстві з Євгенією Піроґ дитячої книжки «Люлечки — дарувальники снів».

Читачам Людмила Охріменко може бути відомою за книгою «Оскар» — найкращого роману на воєнну тематику за спеціальною відзнакою Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова-2021».

«Волонтерські історії 2014-2022 рік» — збірка оповідань, куди увійшли найкращі оповідання з першої збірки і нові оповідання про 2022 рік. Нова доповнена збірка вийшла у 2023 році у Харківському видавництві «Відкриття». Книга отримала Першу премію Миколи Томенка за найкращу коротку прозу. 

Збірка «Далека блакитна далечінь», що вийшла друком у видавництву «Монограф» цього року у Харкові, розповідає про історії наших сучасників і сучасниць, яких об’єднує необхідність зробити головний вибір у своєму житті.

Книга «Люлечки — дарувальники снів» теж була видана у цьому році й спрямована на дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. У ній ідеться про родину Люлечків, яка дарує діточкам добрі й цікаві сни.

На зустрічі гості зможуть поспілкуватися з харківською письменницею-волонтеркою та детальніше познайомитися з її творчістю. 

Відбудеться презентація у четвер, 11 квітня, о 12.00 у приміщенні абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід для відвідувачів вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: презентація творча зустріч письменниця бібліотека-філія №2 Бібліотека на Соборній афіша
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