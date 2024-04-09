Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою, мають отримати термінову допомогу

Буде доступно кілька видів допомоги — від міської ради, від обласної військової адміністрації та від гуманітарних місій
Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою у Супрунівці, мають отримати базову першу матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень по програмі «Турбота», яку у терміновому режимі готується видати міська рада Полтави. Про це розповіла в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова після наради з місцевим населенням.
За її словами, люди зможуть отримати кілька видів допомоги — від міської ради, від обласної військової адміністрації та від гуманітарних місій.
Вона додала, що заяви вже мають повністю готовий вигляд, у них треба лише повписувати окремі індивідуальні дані про пошкодження майна.
Наразі на місці прильоту працює цілодобовий трансфер у місця компактного проживання. Людям почали видавати продуктові набори та засоби гігієни. Працівники та громадські організації надають будівельні матеріали для тимчасового перекриття вікон, дверей та даху.
Комунальні служби вже допущені на місце події, розпочалися активні роботи щодо ліквідації наслідків обстрілу. На місці прильоту працюють «Водоканал», «Обленерго», «Полтавагаз». Залучені всі профільні служби, допомагають міжнародні партнери та громадські організації.
Працюють на місці події й гуманітарні місії, які займаються правовою допомогою. Вони консультуватимуть людей, які потребують відновлення документів тощо.
Нагадаємо, як раніше повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, керівництво області допоможе людям із тимчасовим житлом та оформленням всіх необхідних документів на відшкодування за пошкоджене майно.
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