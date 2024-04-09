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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою, мають отримати термінову допомогу

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 238

 

Буде доступно кілька видів допомоги — від міської ради, від обласної військової адміністрації та від гуманітарних місій

Люди, чиї будинки постраждали внаслідок прильоту під Полтавою у Супрунівці, мають отримати базову першу матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень по програмі «Турбота», яку у терміновому режимі готується видати міська рада Полтави. Про це розповіла в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова після наради з місцевим населенням.

За її словами, люди зможуть отримати кілька видів допомоги — від міської ради, від обласної військової адміністрації та від гуманітарних місій.

— Найголовніше — це швидко зараз надати людям можливість оформити документ, який засвідчує факт пошкодженого майна. У нас виїхали в оперативному форматі посилені групи соціальних працівників. Вони працюють як і по території, так і у відведеному місці, — прокоментувала пані Ямщикова роботу на місці прильоту.

Вона додала, що заяви вже мають повністю готовий вигляд, у них треба лише повписувати окремі індивідуальні дані про пошкодження майна.

Наразі на місці прильоту працює цілодобовий трансфер у місця компактного проживання. Людям почали видавати продуктові набори та засоби гігієни. Працівники та громадські організації надають будівельні матеріали для тимчасового перекриття вікон, дверей та даху.

Комунальні служби вже допущені на місце події, розпочалися активні роботи щодо ліквідації наслідків обстрілу. На місці прильоту працюють «Водоканал», «Обленерго», «Полтавагаз». Залучені всі профільні служби, допомагають міжнародні партнери та громадські організації.

— Сюди оперативно виїхало комунальне підприємство, яке може організувати додаткове гаряче харчування. Працюємо тут у режимі нон-стоп, запланована робота 24 на 7, — каже Катерина Ямщикова.

Працюють на місці події й гуманітарні місії, які займаються правовою допомогою. Вони консультуватимуть людей, які потребують відновлення документів тощо.

Нагадаємо, як раніше повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, керівництво області допоможе людям із тимчасовим житлом та оформленням всіх необхідних документів на відшкодування за пошкоджене майно.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: телеграм-канал Катерини Ямщикової
Теги: обстріл відшкодування пошкоджене майно
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