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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зіткнулися дві автівки: одна з пасажирок травмувалася

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 74

 

Слідчі з'ясовують причини та обставини зіткнення

Учора, 8 квітня, близько 16.45 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, на перехресті вулиць Великотирнівської та Івана Мазепи зіткнулися автомобіль ЗАЗ Daewoo з 19-річним водієм за кермом та Opel Zafira під кермуванням 46-річного полтавця.

 

Внаслідок аварії травмувалася 44-річна пасажирка Opel, її ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, цієї неділі у Гадячі п'яний водій збив 12-річну дівчинку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтава аварія ДТП травмовані пасажир поліція
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