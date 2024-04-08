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Надзвичайні новини

У Гадячі п'яний водій збив 12-річну дівчинку — поліція

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 3

Дівчинка переходила дорогу з велосипедом

7 квітня о 13.40 у Гадячі на Полтавській площі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 12-річна дівчинка, яка переходила дорогу з велосипедом в руках у невстановленому місці. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Автомобіль ВАЗ 21093, за кермом якого був 24-річний мешканець селища Котельва, збив дитину. Під час оформлення ДТП поліціянти встановили, що водій нетверезий. Драгер показав 1,6 проміле, при допустимій нормі у 0,2.

Правоохоронці за цим фактом розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило травми середньої тяжкості).

Обставини та причини аварії наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, що в той же день у селі Мала Кохнівка поблизу Кременчука легковик збив 8-річну дитину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Гадяч
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