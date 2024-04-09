Веслувальники, яких підтримує Ferrexpo, вибороли олімпійські ліцензії для ігор у Парижі

Спортсмени веслувального клубу «Гірник» — Людмила Лузан, Валерія Терета, Олег Кухарик та Ігор Трунов — на чемпіонатах світу вибороли право змагатися за олімпійські медалі в Парижі.
Боротьба за олімпійські ліцензії до столиці Франції ще триває, й Микола Мацапура, заслужений тренер України, Президент ВК «Гірник», сподівається, що ще кілька веслувальників завоюють право виступати в Парижі. Зокрема хороших виступів чекають нині від Павла Алтухова та незмінної двійки спортсменів Дмитра Янчука й Тараса Міщука.
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