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Спорт

Веслувальники, яких підтримує Ferrexpo, вибороли олімпійські ліцензії для ігор у Парижі

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 131 Партнерський проєкт

 

Боротьба за олімпійські ліцензії до столиці Франції ще триває

Спортсмени веслувального клубу «Гірник» — Людмила Лузан, Валерія Терета, Олег Кухарик та Ігор Трунов — на чемпіонатах світу вибороли право змагатися за олімпійські медалі в Парижі.

Боротьба за олімпійські ліцензії до столиці Франції ще триває, й Микола Мацапура, заслужений тренер України, Президент ВК «Гірник», сподівається, що ще кілька веслувальників завоюють право виступати в Парижі. Зокрема хороших виступів чекають нині від Павла Алтухова та незмінної двійки спортсменів Дмитра Янчука й Тараса Міщука.

«Ґрунтовна підготовка та чудові виступи змаганнях всеукраїнського рівня були б неможливі без потужної фінансової підтримки галузі спорту в Горішньоплавнівській громаді з боку компанії Ferrexpo. Це сильні спортсмени з неабиякою підготовкою, тож чекаємо на хороші новини від них. І сподіваємося, що саме веслувальники ВК «Гірник» завоюють кілька олімпійських медалей у цьому виді спорту», — зазначив Микола Мацапура.

 

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Автор: Аліса Котова
Теги: веслування веслувальники Олімпійські ігри
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