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У Києві попрощалися з колишнім головним редактором «Полтавського вісника» Юрієм Івановим

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 712

  Вшанували пам'ять журналіста рідні, друзі та колеги

9 квітня у Києві попрощались із колишнім головним редактором «Полтавського вісника» Юрієм Івановим, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. 

Юрій Іванов родом з Решетилівки, там розпочав професійну діяльність, працював у багатьох виданнях Полтавщини. Певний період був головним редактором «Полтавського вісника». В останні роки жив і працював у Києві, де заснував інформагенцію «Оперативна Україна інфо», був заступником голови БО «Благодійний фонд Віктора Лещинського».

 

— Його поважали та любили всі. Він любив життя, друзів, і був дуже енергійною людиною. Всім, хто працював з ним, здавалося, що його енергії вистачить на всіх оточуючих, — каже голова Профспілки працівників держустанов України, поет Юрій Піжук.

 

— Мало таких людей, які Юра. Я хочу подякувати тобі з імені всіх, тому що кожному серцю ти віддав частинку себе, — каже музикантка та акторка Ірина Коваленко.

  

— Ми з ним проїздили всі школи, які були зруйновані, коли почалася війна. Він на всі заходи приходив. Ми не можемо його забути, бо залишилось більше сотні його репортажів, які у нас зберігаються. Ми його будемо бачити, як він посміхався і до кожного підходив, — розповіла Заслужена журналістка України Марина Кінах.

Прощання відбулося у VIP-залі столичного крематорію, (вулиця Байкова, 16), а потім Юрія відправлять у Решетилівку Полтавської області.

«Кременчуцький Телеграф» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Юрія.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: ТелеграфЪ Фото: Кирило Воронцов
Теги: Прощання смерть
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