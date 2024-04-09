У Києві попрощалися з колишнім головним редактором «Полтавського вісника» Юрієм Івановим

9 квітня у Києві попрощались із колишнім головним редактором «Полтавського вісника» Юрієм Івановим, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Юрій Іванов родом з Решетилівки, там розпочав професійну діяльність, працював у багатьох виданнях Полтавщини. Певний період був головним редактором «Полтавського вісника». В останні роки жив і працював у Києві, де заснував інформагенцію «Оперативна Україна інфо», був заступником голови БО «Благодійний фонд Віктора Лещинського».
Прощання відбулося у VIP-залі столичного крематорію, (вулиця Байкова, 16), а потім Юрія відправлять у Решетилівку Полтавської області.
«Кременчуцький Телеграф» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Юрія.
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