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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 медалей на чемпіонаті у Кіровоградщині

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 78

 

Учасники змагань — вихованці спортивного клубу «Кремень Дзюдо»

Цієї неділі, 7 квітня, вихованці спортивного клубу «Кремень Дзюдо» вибороли 7 призових місць на змаганнях. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці клубу.

Спортсмени брали участь у відкритому Чемпіонаті Кіровоградської області та відкритій першості міста Кропивницький. Серед 210 учасників кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 нагород:

  • Марія Білан — І місце;
  • Євгенія Капуста — І місце;
  • Кіріл Сазонов — II місце;
  • Богдан Дядик — III місце;
  • Владислав Волковий — III місце;
  • Іванна Розова — III місце;
  • Альбіна Левченко — III місце.

У чемпіонаті брали участь хлопці та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 років народження із Кременчука, Горішніх Плавнів, Недогарок, Козельщини, Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Олександрівки, Малої Виски, Смоліного, Помічної, Голованівська, Кам’янки та Миколаєва.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СК "Кремень Дзюдо"
Теги: Кременчук спорт дзюдо чемпіонат
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