Кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 медалей на чемпіонаті у Кіровоградщині

Цієї неділі, 7 квітня, вихованці спортивного клубу «Кремень Дзюдо» вибороли 7 призових місць на змаганнях. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці клубу.
Спортсмени брали участь у відкритому Чемпіонаті Кіровоградської області та відкритій першості міста Кропивницький. Серед 210 учасників кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 нагород:
У чемпіонаті брали участь хлопці та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 років народження із Кременчука, Горішніх Плавнів, Недогарок, Козельщини, Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Олександрівки, Малої Виски, Смоліного, Помічної, Голованівська, Кам’янки та Миколаєва.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.