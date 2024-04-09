Кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 медалей на чемпіонаті у Кіровоградщині

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 78

Цієї неділі, 7 квітня, вихованці спортивного клубу «Кремень Дзюдо» вибороли 7 призових місць на змаганнях. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці клубу.

Спортсмени брали участь у відкритому Чемпіонаті Кіровоградської області та відкритій першості міста Кропивницький. Серед 210 учасників кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 нагород:

Марія Білан — І місце;

Євгенія Капуста — І місце;

Кіріл Сазонов — II місце;

Богдан Дядик — III місце;

Владислав Волковий — III місце;

Іванна Розова — III місце;

Альбіна Левченко — III місце.

У чемпіонаті брали участь хлопці та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 років народження із Кременчука, Горішніх Плавнів, Недогарок, Козельщини, Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Олександрівки, Малої Виски, Смоліного, Помічної, Голованівська, Кам’янки та Миколаєва.