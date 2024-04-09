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На місці учорашнього ракетного удару у Полтаві працюють 44 бригади соцпрацівників — Ямщикова

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 274

 

Фахівці оформлюють відповідні документи із потерпілими, надають необхідні консультації, а також проводять обстеження постраждалих територій  

На місці учорашнього ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді працює 44 бригади соціальних працівників. Про це у своєму телеграм-каналі пише в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

За її словами, 27 бригад соцпрацівників оформлюють документи та приймають заяви від постраждалих на отримання фінансової допомоги із місцевого бюджету.

 

Ще 2 бригади надають усі необхідні консультації щодо оформлення потерпілими державної допомоги через застосунок Дія. Зокрема, особливу увагу приділяють тим громадянам, хто втратив смартфони або ще не зареєстрований у Дії.

 

Спільно із рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій 15 бригад соцпрацівників оглядають постраждалі та прилеглі території — формують списки потреб місцевих та приділяють особливу увагу людям з інвалідністю. 

Станом на зараз завдяки оперативній роботі всіх служб на місці подій понад 100 осіб вже оформили документи на отримання грошової допомоги, — додає Ямщикова.

 

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по гуртожитку в межах Полтавської громади. Станом на зараз відомо про 16 потерпілих та одного загиблого. Серед постраждалих — четверо дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Також уночі армія РФ атакувала Полтавську область і безпілотниками. У межах Полтавської громади сили ППО збили два російські дрони. Постраждалих цього разу немає.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: Полтава ракетний обстріл ракетний удар постраждалі Соціальна допомога
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