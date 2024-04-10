Пес Патрон приїхав до Полтави на відкриття інтерактивного класу безпеки

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 99

Це перший в області інтерактивний простір, де дітей навчатимуть пожежної, мінної безпеки, домедичної допомоги, правил дорожнього руху

Днями у приміщенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області відкрився перший в області інтерактивний клас безпеки. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У новому інтерактивному просторі дітей навчатимуть мінної та пожежної безпеки, домедичної допомоги, правил дорожнього руху, а також проводитимуть заняття з психологами. Клас облаштували сучасними мультимедійними пристроями та інтерактивним обладнанням. Окрім цього, у ньому також є макети кімнат будинку і навчальних класів, в яких демонструють сценарії виникнення пожеж з різних причин.

За допомогою VR-окулярів можна віртуально потрапити в одну з таких кімнат і, наприклад, знайти пожежонебезпечні предмети.

Після офіційного відкриття для учнів закладів освіти у класі безпеки провели перший урок, на який завітав і пес Патрон — талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, нещодавно тимчасово виконувачем обов’язків керівника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області став Андрій Хижняк.