Між зупинками Водоканал та Троїцький ринок сталася «потрійна» ДТП

Сьогодні, близько 19.00 між зупинками Водоканал та Троїцький ринок сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Автівки рухалися з центральної частини міста у бік району Молодіжний. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.
О 21.03 на місці події ще працювали правоохоронці.
Нагадаємо, у Кременчуці водій Porsche перевищив швидкість та «вилетів» з дороги: від перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.
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