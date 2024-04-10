У Кременчуці водій Porschе перевищив швидкість та «вилетів» з дороги: від перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився

Сьогодні, 10 квітня, близько першої ночі водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавської області.
За інформацією правоохоронців, пригода трапилася на вулиці Київській.
Водій не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на перешкоду. Обійшлося без жертв чи постраждалих, повідомляють у поліції.
Як йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Полтавській області, патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд на місці чи в медичному закладі водій відмовився.
На керманича склали ряд адмінпротоколів:
Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися велосипед і мотоцикл: обох водіїв ушпиталили.
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