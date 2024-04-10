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У Кременчуці водій Porschе перевищив швидкість та «вилетів» з дороги: від перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 312 Коментарів: 1

 

Примітно, що ДТП сталася близько першої, коли у Кременчуці вже діяла комендантська година

Сьогодні, 10 квітня, близько першої ночі водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавської області.

За інформацією правоохоронців, пригода трапилася на вулиці Київській.

Водій не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на перешкоду. Обійшлося без жертв чи постраждалих, повідомляють у поліції.

Як йдеться у повідомленні пресслужби ГУНП у Полтавській області, патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд на місці чи в медичному закладі водій відмовився.

На керманича склали ряд адмінпротоколів:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння або відмова від проходження огляду);
  • протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
  • винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися велосипед і мотоцикл: обох водіїв ушпиталили.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: пресслужба ГУНП у Полтавській області
Теги: ДТП водій поліція
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Коментарі: 1

896
Andron777:
Сьогодні, 14:48

Відмовився? Значить бухой був, або під наркотою.


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