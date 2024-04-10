Підсумки опалювального сезону у Горішніх Плавнях

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У Горішніх Плавнях завершено опалювальний сезон 2023-2024 років. Завдяки згуртованій роботі всіх комунальних підприємств та служб міста його вдалося пройти без серйозних аварійних ситуацій.

Згідно з розпорядженням міського голови Дмитра Бикова опалювальний сезон 2023-2024 років розпочався 9 листопада 2023 року, а завершився 27 березня 2024 року.

«Упродовж опалювального періоду були відсутні аварійні ситуації, як на котельнях, так і на тепломережах, які могли призвести до припинення надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання більше ніж на шість годин», — наголосив директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко у своєму коментарі виданню «Хроніки тижня».

За його словами, процес укладення договору на постачання газу на опалювальний період 2023-2024 років тривав два тижні проти місяця у 2022-2023 роках. Попри воєнний стан у країні, вимоги до КВП «Теплоенерго» були досить жорсткими. Проте з 1 вересня 2023 року підприємство отримало номінацію (підтвердження заявленого обсягу) на постачання газу на весь опалювальний період.

Як зазначив Павло Сніжко, це вдалося тому, що комунальне підприємство одне із небагатьох в Україні не мало поточної заборгованості перед ТОВ ГП «Нафтогаз Трейдинг» за спожитий газ. Директор КП наголосив, що підприємство має змогу підтримувати своє фінансове становище в першу чергу завдяки підтримці міської адміністрації. Це дозволяє системно й своєчасно виконувати ремонтні роботи, здійснювати модернізацію системи теплопостачання міста. Зокрема, втілено інноваційний проєкт переобладнання центральної котельні коштом кредитного та грантового фінансування з боку партнерів та коштом громади. Із місцевого бюджету оплачено заміну старих, зношених трубопроводів систем теплових мереж, роботи з поточної реконструкції ізоляції теплових мереж.

«Реалізація відповідних заходів зменшує втрати теплової енергії під час виробництва, транспортування і подачі її споживачам, — вказав Павло Сніжко. — Також важливу роль відіграло й те, що свого часу житловий фонд міста був обладнаний загальнобудинковими лічильниками теплової енергії. Наразі згідно з державними нормативними документами підприємство встановлює в житлових будинках лічильники гарячої води. Це дасть можливість аналізувати та визначати, на якому етапі підприємство має втрати, і планувати відповідну роботу щодо їхньої мінімізації».

Продовжується реалізація чергового етапу проєкту реконструкції центральної котельні, який передбачає закупівлю й монтаж сучасного твердопаливного котла потужністю 7 МВт. Комплекс заходів дозволить покращити якість надання послуг із постачання тепла й гарячої води, зменшить собівартість. Це екологічно безпечне обладнання, виготовлене авторитетною компанією Compte.R із Франції. Як розповів керівник КВП, навколо агрегату вже практично збудоване нове приміщення котельні, продовжуються планові роботи з установки обладнання.

Котлоагрегат придбано в рамках кредитного договору з НЕФКО за грантові кошти партнерів із фонду E5P Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності і екології. Цей агрегат буде використовуватися для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів міста в міжопалювальний період і генерації теплової енергії у холодну пору року. Експлуатація твердопаливного котла дозволить зменшити використання природного газу й заощадити кошти бюджету громади.

«Незважаючи на всі складнощі сьогодення, продовжуємо виконувати все від нас залежне, щоб забезпечити надійність роботи підприємства», — підсумував Павло Сніжко.