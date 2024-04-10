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У Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 145

 

На це спрямують майже 6,5 мільйонів гривень

Сьогодні, 10 квітня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради стало відомо, що вже з 1 травня запрацюють нові графіки з перевезення кременчужан до дачних масивів.

— На комунальному підприємстві КТУ є певна економія по статтях витрат. Ці кошти пропонується перевезення кременчужан до садово-городніх кооперативів, — розповів Віталій Малецький.

Сума перевезень обійдеться у 6 млн 492 тисячі гривень. Як зазначив Віталій Малецький, все аби люди змоги посадити та зібрати урожай.

— Почнуть перевозити з 1 травня. Закінчення проєкту, орієнтовно, 30 вересня 2024 року. Якщо буде певна економія коштів, можливо продовжимо до 15 жовтня, — констатував мер міста.

У мерії обіцяють, згодом, оприлюднити графіки перевезень.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше знімав опитування: чи задовольняє кременчужан робота громадського транспорту

ПО ТЕМІ:

Як возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі й у скільки це обійдеться місту

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук дачі транспорт маршрутки тролейбуси
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