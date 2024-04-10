У Кременчуці затвердили нові маршрути підвозу пільговиків на дачі

Сьогодні, 10 квітня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради стало відомо, що вже з 1 травня запрацюють нові графіки з перевезення кременчужан до дачних масивів.
Сума перевезень обійдеться у 6 млн 492 тисячі гривень. Як зазначив Віталій Малецький, все аби люди змоги посадити та зібрати урожай.
У мерії обіцяють, згодом, оприлюднити графіки перевезень.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше знімав опитування: чи задовольняє кременчужан робота громадського транспорту.
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