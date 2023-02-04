Опитування ТЪ: чи задовольняє кременчужан робота громадського транспорту

У Кременчуці люди скаржаться на те, що більшість громадського транспорту їздить не за графіком, а ввечері доїхати кудись стає цілою пригодою.
Тож, ТЪ вирішив поцікавитися у Кременчужан на зупинках чи доводиться їм користуватися громадським транспортом ввечері, яким номером маршрутки вони найчастіше користуються та чи задоволені роботою транспорту на якому їздять майже щодня.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер