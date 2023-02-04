У Кременчуці горіло на дачах на Раківці

3 лютого ввечері у Кременчуці сталась пожежа на території садового товариства «Металург», що на Раківці.
Як повідомили в міському районному управлінні з надзвичайних ситуацій, горів дерев’яний паркан господарча споруда. Про пожежу стало відомо близько 18.00, рятувальники 15-ї частини загасили полум’я за 20 хвилин.
Обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлюють.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер