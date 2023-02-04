У Кременчуці горіло на дачах на Раківці

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 353

Без постраждалих

3 лютого ввечері у Кременчуці сталась пожежа на території садового товариства «Металург», що на Раківці. Як повідомили в міському районному управлінні з надзвичайних ситуацій, горів дерев’яний паркан господарча споруда. Про пожежу стало відомо близько 18.00, рятувальники 15-ї частини загасили полум’я за 20 хвилин. Обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлюють.

Автор: Олеся Данилова

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