Сьогодні до 13.00 можна встигнути зробити щеплення проти коронавірусу

Сьогодні, 4 лютого, у Кременчуці працюють пункти вакцинації проти COVID-19.
Як повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради, у доступі є вакцини Pfizer, Janssen та CoronaVac.
Приходьте до амбулаторій сімейної медицини за адресами:
На вас чекають до 13.00
До речі, напередодні у Кременчуці від COVID-19 вакциновано 17 осіб: першою дозою - 2, першою бустерною дозою - 12, другою бустерною дозою - 3.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер