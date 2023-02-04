Сьогодні до 13.00 можна встигнути зробити щеплення проти коронавірусу

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 146

Сьогодні, 4 лютого, у Кременчуці працюють пункти вакцинації проти COVID-19.

Як повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради, у доступі є вакцини Pfizer, Janssen та CoronaVac.

Приходьте до амбулаторій сімейної медицини за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26

На вас чекають до 13.00

До речі, напередодні у Кременчуці від COVID-19 вакциновано 17 осіб: першою дозою - 2, першою бустерною дозою - 12, другою бустерною дозою - 3.