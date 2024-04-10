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Кременчук

На Кременчуччині укріплюватимуть береги Псла

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 254

 

Фахівці уже почали розробку проєктної документації

У Кременчуцькому районі проведуть берегоукріплення річки Псел на території Омельницької громади. Про це повідомляють у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів Полтавської області.

Уже розпочалися роботи з виготовлення проєктної документації по об'єкту. Укріплюватимуть береги в районі бази відпочинку «Зорі» за межами населених пунктів Омельницької громади. Планують також і розчистити протоки Псла у цьому районі.

Фахівці Офісу водних ресурсів уже обстежили ділянку, де планують проводити роботи.

На першому етапі проєктування задля створення цифрової моделі досліджуваної місцевості, візуалізації проєкту та оцінки умов запланованого будівництва спеціалісти провели топографо-геодезичні та гідрологічні вишукування.

Зараз продовжуються роботи з узагальнення даних та виконання відповідних розрахунків.

Проєкт планують завершити у 2024 році.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області
Теги: Псел берегоукріплення
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