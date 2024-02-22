На Кременчуччині продовжується укріплення берегів водосховища

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Роботи проводяться на Кременчуцькому водосховищі зі сторони села Мозоліївка

На Кременчуччині продовжуються роботи з укріплення берегів Кременчуцького водосховища. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа.

Разом з керівником офісу водних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації голова громади оглянув проведення робіт поблизу села Мозоліївка.

Під час зустрічі посадовці вирішили:

ремонтувати асфальтовану дорогу поблизу водосховища буде підрядник, який її й пошкодив;

Укртрансбезпека контролюватиме дотримання вагових обмежень на дорозі;

берегоукріплювальні роботи йтимуть за графіком, щоб максимально укріпити узбережжя в межах всього села.

Загалом планують укріпити 1,5 км берега Кременчуцького водосховища.

У 2023 році довелося робити коригування проєкту з берегоукріплення. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.

Нагадаємо, торік на укріплення берегів водосховища витратили понад 30 млн грн.