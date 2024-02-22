На Кременчуччині продовжується укріплення берегів водосховища

На Кременчуччині продовжуються роботи з укріплення берегів Кременчуцького водосховища. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа.
Разом з керівником офісу водних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації голова громади оглянув проведення робіт поблизу села Мозоліївка.
Під час зустрічі посадовці вирішили:
Загалом планують укріпити 1,5 км берега Кременчуцького водосховища.
У 2023 році довелося робити коригування проєкту з берегоукріплення. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.
Нагадаємо, торік на укріплення берегів водосховища витратили понад 30 млн грн.
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