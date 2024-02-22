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Кременчук

На Кременчуччині продовжується укріплення берегів водосховища

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 141

 

Роботи проводяться на Кременчуцькому водосховищі зі сторони села Мозоліївка

На Кременчуччині продовжуються роботи з укріплення берегів Кременчуцького водосховища. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа.

Разом з керівником офісу водних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації голова громади оглянув проведення робіт поблизу села Мозоліївка.

Під час зустрічі посадовці вирішили:

  • ремонтувати асфальтовану дорогу поблизу водосховища буде підрядник, який її й пошкодив;
  • Укртрансбезпека контролюватиме дотримання вагових обмежень на дорозі;
  • берегоукріплювальні роботи йтимуть за графіком, щоб максимально укріпити узбережжя в межах всього села.

Загалом планують укріпити 1,5 км берега Кременчуцького водосховища.

У 2023 році довелося робити коригування проєкту з берегоукріплення. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.

Нагадаємо, торік на укріплення берегів водосховища витратили понад 30 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Мирослав Носа
Теги: Кременчуцький район Градизьк Кременчуцьке водосховище берегоукріплення
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