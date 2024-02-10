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Зустрічайте благодійний тур ВОЛЯ у Кременчуці!

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 152

 

23 лютого о 19:00  у Будинок культури "Нафтохімік" зустрічайте  неймовірних артистів - Катерину Бужинську та Михайла Грицкана

Приготуйтеся зануритися у магію голосів двох неймовірних артистів - Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Літом їхні концерти пройшли з аншлагами у восьми містах України та доторкнулися сердець кожного. Не пропусти і ти можливість почути та побачити цей концерт на власні очі.

Цей тур - не лише про музику. Кожен акорд, кожна нота стає символом підтримки наших військових. Кожен благодійний аукціон - це крок до забезпечення наших захисників передової дронами та необхідними засобами.

Ми єднані, щоб співати, слухати та підтримувати. Бо наша перемога - це пісня України.

Квитки вже у продажу!
Купуйте прямо зараз та скористайся знижками -50% на парні квитки.
Подаруйте коханим свято музики!

КОЛИ? 23.02 о 19:00
ДЕ? Кременчук, Будинок культури "Нафтохімік"

КВИТКИ: bit.ly/volja-kremenchuk-23-02


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Автор: маркетінг
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