Зустрічайте благодійний тур ВОЛЯ у Кременчуці!

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 152

Приготуйтеся зануритися у магію голосів двох неймовірних артистів - Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Літом їхні концерти пройшли з аншлагами у восьми містах України та доторкнулися сердець кожного. Не пропусти і ти можливість почути та побачити цей концерт на власні очі.

Цей тур - не лише про музику. Кожен акорд, кожна нота стає символом підтримки наших військових. Кожен благодійний аукціон - це крок до забезпечення наших захисників передової дронами та необхідними засобами.

Ми єднані, щоб співати, слухати та підтримувати. Бо наша перемога - це пісня України.



Квитки вже у продажу!

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Подаруйте коханим свято музики!

КОЛИ? 23.02 о 19:00

ДЕ? Кременчук, Будинок культури "Нафтохімік"

КВИТКИ: bit.ly/volja-kremenchuk-23-02



