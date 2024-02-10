Зустрічайте благодійний тур ВОЛЯ у Кременчуці!

23 лютого о 19:00 у Будинок культури "Нафтохімік" зустрічайте неймовірних артистів - Катерину Бужинську та Михайла Грицкана
Приготуйтеся зануритися у магію голосів двох неймовірних артистів - Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Літом їхні концерти пройшли з аншлагами у восьми містах України та доторкнулися сердець кожного. Не пропусти і ти можливість почути та побачити цей концерт на власні очі.
Цей тур - не лише про музику. Кожен акорд, кожна нота стає символом підтримки наших військових. Кожен благодійний аукціон - це крок до забезпечення наших захисників передової дронами та необхідними засобами.
Ми єднані, щоб співати, слухати та підтримувати. Бо наша перемога - це пісня України.
Квитки вже у продажу!
Купуйте прямо зараз та скористайся знижками -50% на парні квитки.
Подаруйте коханим свято музики!
КОЛИ? 23.02 о 19:00
ДЕ? Кременчук, Будинок культури "Нафтохімік"
КВИТКИ: bit.ly/volja-kremenchuk-23-02