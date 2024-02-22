За три дні кременчужани зібрали на причіп для бійців 21 омбр понад 39 тисяч гривень — його вже виготовили

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 238

Волонтери шукають, хто може відтягнути причеп на Схід — бригада тримає оборону в районі Лиману

Три дні тому кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбук звернувся із закликом про допомогу бійцям 21 окремої механізованої бригади, які тримають оборону на фронті. У ньому він написав, що збирає кошти на виготовлення причепу, який їм дуже потрібен. Він також оприлюднив звернення захисників України з цього приводу.

На виготовлення причепу, собівартість якого складає 21 тисячу гривень, не вистачало ще 17 тисяч, адже волонтерам вдалося зібрати лише близько 4-х тисяч гривень.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» підтримав волонтера й звернувся до кременчужан з допомогою. І за три дні було зібрано понад 39 тисяч гривень. Про це нашому виданню щойно повідомив Сергій Каптан.

— На причеп для 21 омбр загалом зібрано 39177 грн… Збір ми закінчуємо. Залишки переходять на інші причепи. Дякую усім, хто приєднався! Дякую усім, хто допомагав! Слава Україні! — такий звіт такий звіт оприлюднив Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбук.

Він розповів редакції, що причіп вже виготовлений, і наразі волонтери шукають, хто зможе відтягнути його на Схід — у район Лиману, де 21 омбр зараз тримає оборону.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Сергій Каптан зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати на фронт 132 причепи.