Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

За три дні кременчужани зібрали на причіп для бійців 21 омбр понад 39 тисяч гривень — його вже виготовили

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 238

 

Волонтери шукають, хто може відтягнути причеп на Схід — бригада тримає оборону в районі Лиману

Три дні тому кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбук звернувся із закликом про допомогу бійцям 21 окремої механізованої бригади, які тримають оборону на фронті. У ньому він написав, що збирає кошти на виготовлення причепу, який їм дуже потрібен. Він також оприлюднив звернення захисників України з цього приводу.

На виготовлення причепу, собівартість якого складає 21 тисячу гривень, не вистачало ще 17 тисяч, адже волонтерам вдалося зібрати лише близько 4-х тисяч гривень.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» підтримав волонтера й звернувся до кременчужан з допомогою. І за три дні було зібрано понад 39 тисяч гривень. Про це нашому виданню щойно повідомив Сергій Каптан.

 

— На причеп для 21 омбр загалом зібрано 39177 грн… Збір ми закінчуємо. Залишки переходять на інші причепи. Дякую усім, хто приєднався! Дякую усім, хто допомагав! Слава Україні! — такий звіт оприлюднив Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбук.

Він розповів редакції, що причіп вже виготовлений, і наразі волонтери шукають, хто зможе відтягнути його на Схід — у район Лиману, де 21 омбр зараз тримає оборону.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Сергій Каптан зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати на фронт 132 причепи.

ПО ТЕМІ:

Кременчуцькі волонтери передали військовим 1000 буржуйок та майже 100 причепів: їм потрібна допомога 

На фронті терміново потрібні причепи: кременчуцький волонтер шукає їх у будь-якому стані

«Буржуйський полк» у Кременчуці: волонтери починають другий сезон та шукають газові балони 

Бійцям 21 омбр, які тримають оборону на фронті, терміново потрібні причепи – збір коштів

2
Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери причіп допомога військовим збір коштів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх